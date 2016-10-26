Fnatic получила слот на major после возвращения Фредди Йоханссона

Шведский коллектив fnatic пополнил состав Фредди “kRiMZ” Йоханссоном, который выступал за GODSENT последние 3 месяца. Стоит отметить, что “kRiMZ” до перехода в GODSENT защищал цвета fnatic с 2014 года, в составе которой становился чемпионом major-турнира.

После данного трансфера fnatic имеют право получить прямое приглашение на ELEAGUE Major 2017, так как в ее состав теперь входят трое игроков, вошедших в восьмерку сильнейших коллективов на последнем подобном турнире: ESL One Cologne 2016. Замененный Йонас “Lekr0” Олофссон в свою очередь проследовал в обратном направлении и дополнил пятерку GODSENT.