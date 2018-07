Fnatic – первый соперник Na’ Vi на турнире в Атланте

The ELEAGUE #CSGOPremier 2018 Groups 🙌



Games begin July 21 at 2pm ET

Full schedule 👉 https://t.co/DQ1dqOR16b



Where to watch 👇

🖥️ https://t.co/8vq7aFjwXs

📱 https://t.co/3wHS8OmL1q

💻 https://t.co/S2z1KmxVLi pic.twitter.com/MTNSKZka61