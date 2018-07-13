Fnatic – первый соперник Na’ Vi на турнире в Атланте

Стали известны составы групп на первом этапе ELEAGUE CS:GO Premier 2018. Украинская Natus Vincere будет бороться за выход в плей-офф с FaZe Clan, Fnatic и mousesports. В квартете А выступят Astralis, Cloud9, MIBR и Team Liquid. В стадию на вылет пройдут по две команды из каждой четверки.

В первом туре соперником "Рожденных побеждать" будет шведская Fnatic. Соревнование пройдет с 21 по 29 июля в Атланте. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2018 составляет миллион долларов.