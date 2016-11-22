FlipSid3 Tacticts и Gambit eSports оказались в разных группах DreamHack Winter 2016

Организаторы турнира DreamHack Winter 2016 опубликовали распределение коллективов по группам. Всего в турнире примут участие восемь команд, разделенные на два квартета. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в полуфинал турнира. СНГ-команды FlipSid3 Tacticts и Gambit eSports оказались в разных группах. Призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов, из которых 50 тысяч достанутся победителю.

Группа А: FlipSid3 Tactics (Украина), GODSENT (Швеция), Team Dignitas (Дания), Team Kinguin (Польша).

Группа В: Gambit eSports (Казахстан), OpTic Gaming (Канада), Cloud9 (США), Renegades (Австралия).