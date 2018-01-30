Финал ELEAGUE Major 2018 обновил рекорд по количеству зрителей на трансляции

Трансляция финального матча ELEAGUE Major 2018, который состоялся вчера в Бостоне, обновила рекорд по количеству зрителей. Пик просмотров пришелся на третью карту финала между Cloud9 и FaZe Clan. За ней одновременно наблюдали более 1,4 миллиона человек без учета зрителей из Китай. В совокупности финал смотрели более 1,8 миллиона человек. Статистику предоставил Esports Charts.

Ранее рекорд принадлежал финалу прошлогоднего ELEAGUE Major. За ним наблюдали 1,39 миллиона человек без учета зрителей из Китая. Если учитывать зрителей из Поднебесной, то лидерство удерживает финал PGL Major Krakow с показателем 1,9 миллиона человек.