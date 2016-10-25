20:00 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Филип "NEO" Кубски: "Непобедимых команд в CS уже нет"

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Координатор и снайпер Virtus.pro G2A на EPICENTER: Moscow Филип "NEO" Кубски подчеркнул в интервью cybersport.ru, что в дисциплине CS:GO нет непобедимых команд. По его словам, на результат влияет множество факторов, в том числе удача.

- На ESL One New York вам впервые за долгое время удалось переиграть SK Gaming. Чувствуете себя непобедимыми?

- Нет, нет и нет! После победы над SK мы отдали карту  HellRaisers. Непобедимых команд сейчас уже нет. В отличие от времен CS 1.6, у всех примерно одинаковые шансы на победу. Да, если матч не в формате best-of-1, чаще всего побеждает сильнейший. Но все равно можно проиграть из-за невезения, неудачного дня и так далее. Поэтому нет, я не считаю нас непобедимыми. Да, мы можем выиграть турнир, если в какой-то день у нас все сложилось. Но в другой день мы можем уступить более слабой команде.

Дополнительная информация

http://www.cybersport.ru/news/neo-nepobedimykh-komand-uzhe-net

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