Филип "NEO" Кубски: "Непобедимых команд в CS уже нет"

Координатор и снайпер Virtus.pro G2A на EPICENTER: Moscow Филип "NEO" Кубски подчеркнул в интервью cybersport.ru, что в дисциплине CS:GO нет непобедимых команд. По его словам, на результат влияет множество факторов, в том числе удача.

- На ESL One New York вам впервые за долгое время удалось переиграть SK Gaming. Чувствуете себя непобедимыми?

- Нет, нет и нет! После победы над SK мы отдали карту HellRaisers. Непобедимых команд сейчас уже нет. В отличие от времен CS 1.6, у всех примерно одинаковые шансы на победу. Да, если матч не в формате best-of-1, чаще всего побеждает сильнейший. Но все равно можно проиграть из-за невезения, неудачного дня и так далее. Поэтому нет, я не считаю нас непобедимыми. Да, мы можем выиграть турнир, если в какой-то день у нас все сложилось. Но в другой день мы можем уступить более слабой команде.