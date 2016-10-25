Филип "NEO" Кубски: "EPICENTER: Moscow - один из лучших турниров на моей памяти"

Координатор и снайпер Virtus.pro G2A на EPICENTER: Moscow Филип "NEO" Кубски подчеркнул в интервью cybersport.ru, что прошедший в Москве турнир является одним из лучших на его памяти. Особенно он отметил наличие отдельных комнат для тренировок.

- Как вам организация EPICENTER: Moscow?

- Это прекрасный турнир, хотя бы потому что у нас есть комнаты для тренировок. У нас очень крутые номера в отеле, но отдельное помещение с компьютерами все же важнее. Изначально меня пугало, что мы едем сюда на целых восемь дней, ведь обычно турниры длятся пять-шесть дней, но возможность практиковаться сняла все вопросы. Это один из лучших турниров на моей памяти. О нас заботятся, мы знакомы с организаторами и со всеми вокруг, так что мне здесь очень нравится. Пожаловаться могу лишь на небольшие проблемы с интернетом, но это мелочь.

- Как думаете, этот турнир приблизит Россию к "мейджору"?

- Да, это один из вероятных вариантов для Valve. Здесь хорошие организаторы.

- Вам не хватает турнира уровня The International, только по CS:GO? Ходили слухи, что Valve планирует нечто подобное.

- Я вчера посмотрел интервью с pashaBiceps, и он все правильно сказал. Мы играем в Counter-Strike уже 15 лет, и я считаю, что старейшая киберспортивная дисциплина заслуживает свой TI. Слухи до меня доходили, но пока никакой конкретики. Надеюсь, когда-нибудь у нас будет такой турнир.