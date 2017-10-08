FaZe завоевала квоту на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Европейский состав по Counter-Strike организации FaZe Clan стал обладателем квоты европейского региона на предстоящем турнире EPICENTER 2017. В финале квалификации была переиграна шведская NiP со счетом 2:0. За попадание в основной этап соревнований "Фейз" поборется с тремя победителями других региональных отборов.

Заключительная стадия квалификации пройдет на месте проведения LAN-финала в Санкт-Петербурге. Призовой фонд первенства составит 500 тысяч долларов. Среди приглашенных команд польская пятерка Virtus.pro, казахстанская Gambit, датские Astralis и North, французская G2, а также бразильская SK Gaming.