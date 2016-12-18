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FaZe Clan вышла в LAN-финал ELEAGUE с призовым фондом миллион долларов

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Европейская команда FaZe Clan взяла верх над бразильской Immortals в матче 3-го тура квалификации к ELEAGUE Major 2017. Встреча проходила на карте de_mirage и завершилась со счетом 16:11 в пользу коллектива из Европы. Третий успех кряду гарантировал FaZe Clan вслед за шведской GODSENT участие в LAN-финале, который пройдет с 22 по 29 января. Напомним, путевки в Атланту (США) получат в общей сложности восемь сильнейших коллективов из шестнадцати. Призовой фонд ELEAGUE Major 2017 составит один миллион долларов.

ELEAGUE Major 2017

Отборочный турнир

3-й тур

FaZe Clan (Европа) – Immortals (Бразилия) – 1:0 (16:11 @ de_mirage)

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