FaZe Clan вышла в финал квалификации на EPICENTER в Санкт-Петербурге

FaZe Clan нанесла поражение датской Heroic в матче верхней сетки плей-офф квалификации EPICENTER для европейского региона со счетом 2:0. Победитель поборется за выход в гранд-финал с лучшей командой пары украинской HellRaisers и шведской Ninjas in Pyjamas. Уступивший коллектив продолжит выступление в нижней сетке.

LAN-финал EPICENTER пройдет с 23 по 29 сентября в Санкт-Петербурге.

В нем примут участие шесть приглашенных команд, а также два коллектива, прошедших квалификацию. Ранее прямые "инвайты" получили Astralis, G2 Esports, Gambit Esports, North, SK Gaming и Virtus.pro. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER

Отборочный турнир

Европа

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

FaZe Clan (Европа) – Heroic (Дания) – 2:0 (16:6 @ Overpass, 16:3 @ Cobblestone)