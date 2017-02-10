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FaZe Clan выкупила за миллион долларов боснийца "Niko" у mousesports

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Боснийский игрок по Counter-Strike Никола "Niko" Ковач перешел в европейскую FaZe Clan, которая выкупила его контракт у немецкой организации mousesports, сообщает hltv.org. "Niko" пришел на смену датчанину Филипу "aizy" Айструпу, недавно пополневшему ряды команды футбольного клуба "Копенгаген" – North.

По итогам прошлого года Ковач занял 11-ю строчку рейтинга сильнейших игроков от портала HLTV. Как сообщил инсайдер Ярек "Dekay" Льюис: FaZe заплатила mousesports больше миллиона долларов за переход боснийца. Однако в первую очередь организация рассматривала бельгийца Адиля "Scream" Бенрильтома, решившего продолжить карьеру во французской Team EnVyUs.

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Материалы REN-TV

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