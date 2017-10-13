FaZe Clan встретится с Astralis в финале ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Европейский состав FaZe Clan по CS:GO нанес поражение датской North в полуфинальном матче плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017. Счет поединка – 2:0. В финале "Фэйз" другим представителем Дании – Astralis. Соревнование проходит в Атланте. Призовой фонд составляет миллион долларов.

Единственная команда из СНГ-региона – Natus Vincere – не смогла преодолеть групповой этап.

Атланта (США)

ELEAGUE CS:GO Premeier 2017

Плей-офф

Полуфинал

FaZe Clan (Европа) – North (Дания) – 2:0 (16:12 @ Mirage, 16:10 @ Inferno)