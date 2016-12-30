FaZe Clan – соперник российской Elements Pro Gaming в плей-офф отбора на DreamHack Masters Las Vegas 2017

Объявлены пары плей-офф европейской квалификации турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017, который пройдет в феврале. Соперником российской Elements Pro Gaming по 1/8 финала будет европейский состав FaZe Clan, а украинская FlipSid3 Tactics встретится с датской Heroic. Все встречи этой стадии пройдут 9 января и начнутся в 21.00 по московскому времени. Путевки на LAN-финал в Лас-Вегас получат команды, дошедшие до полуфинала.

Полностью все пары 1/8 финала плей-офф выглядят следующим образом: FaZe Clan (Европа) – Elements Pro Gaming (Россия), FlipSid3 Tactics (Украина) – Heroic (Дания), Gambit eSports (Казахстан) – Norse (Норвегия), Pride Gaming (Польша) – GODSENT (Швеция), mousesports (Европа) – hmm (Германия), HellRaisers (Европа) – tRICKED eSports (Дания), fnatic (Швеция) – Rogue (Дания), Dark Passage (Турция) – G2 Esports (Франция).

Всего в соревнованиях примут участие 16 команд, восемь из которых приглашены напрямую. Другие участники чемпионата в отеле MGM Grand определятся в ходе региональных квалификаций. На данный момент известен победитель отборочных в китайском регионе, которым стал коллектив TyLoo. В начале следующего года стартуют региональные квалификации в Европе и Северной Америке. Среди приглашенных команд – польская Virtus.pro и украинская Natus Vincere, а также Cloud9, Astralis, OpTic, Dignitas, SK и NiP.

Призовой фонд DreamHack Masters Las Vegas 2017 составит 450 тысяч долларов.