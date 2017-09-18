FaZe Clan – победитель ESL One New York 2017

Европейский состав FaZe Clan нанес поражение Team Liquid в финале ESL One New York 2017. Счет поединка – 3:0. Призовой фонд, как и в прошлом году, составлял 250 тысяч долларов, из которых половина досталась победителю. Соревнование входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.

Отметим, что польский состав российской организации Virtus.pro на групповом этапе проиграл два матча кряду и занял последнее место. Natus Vincere в своей группе заняла третье место и также не вышла в плей-офф. LAN-финал турнира принимает "Барклайс центр".

Нью-Йорк (США)

ESL One New York 2017

Плей-офф

Финал

FaZe Clan (Европа) – Team Liquid (США) – 3:0 (3:16 @ Inferno, 14:16 @ Overpass, 4:16 @ Mirage)