FaZe Clan не пустила украинскую FlipSid3 на DreamHack Las Vegas

Украинский коллектив FlipSid3 Tactics уступил со счетом 2:1 европейской FaZe Clan в решающем матче за выход на LAN-финал турнира DreamHack Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Всего на отборочных в европейском регионе выступили 16 коллективов, 4 из которых пробились в основной этап турнира в Лас-Вегасе.

СНГ-регион был представлен еще двумя командами: российской EPG и казахстанской Gambit. Последняя переиграла в четвертьфинале польскую Pride и оформила путевку на заключительный этап соревнований, который пройдет с 15 по 19 февраля в концертном зале MGM Grand .Прямых приглашений на LAN-финал в Лас-Вегасе удостоились восемь команд, среди которых украинская Natus Vincere и польская Virtus.pro.