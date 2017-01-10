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FaZe Clan не пустила украинскую FlipSid3 на DreamHack Las Vegas

Сетка европейской квалификации к DH Las Vegas. Фото cybersport.ru
Сетка европейской квалификации к DH Las Vegas. Фото cybersport.ru
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Украинский коллектив FlipSid3 Tactics уступил со счетом 2:1 европейской FaZe Clan в решающем матче за выход на LAN-финал турнира DreamHack Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Всего на отборочных в европейском регионе выступили 16 коллективов, 4 из которых пробились в основной этап турнира в Лас-Вегасе.

СНГ-регион был представлен еще двумя командами: российской EPG и казахстанской Gambit. Последняя переиграла в четвертьфинале польскую Pride и оформила путевку на заключительный этап соревнований, который пройдет с 15 по 19 февраля в концертном зале MGM Grand .Прямых приглашений на LAN-финал в Лас-Вегасе удостоились восемь команд, среди которых украинская Natus Vincere и польская Virtus.pro.

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Материалы REN-TV

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