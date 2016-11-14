07:55 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

EYEsports лишилась состава по CS:GO

0
0
0

Российский коллектив EYEsports лишился своего состава по Counter Strike: Global Offensive, сообщил бывший игрок команды Андрей "Ou7bReaK" Радкин на своей странице "ВКонтакте". По словам киберспортсмена, руководство неоднократно обманывало игроков.

– Покидаем организацию EYEsports, не хотим разбираться в этой ситуации, чувствую что нас обманули, но поднимать шумиху из-за этого не будем, – написал на своей странице Ou7bReaK.

Напомним, что за EYEsports выступали следующие игроки: Андрей "Ou7bReaK" Радкин, Мирослав "Qulon" Цвигун, Константин "etl" Ким (все – Россия), Игорь "norison" Матыев (Украина), Александр "lamp" Новый (Россия).

О новом составе команды пока ничего неизвестно. Последним турниром для этого состава EYEsports стал CIS Minor Championship 2017 – Atlanta, по итогам которого организации не удалось преодолеть групповой этап, оставшись на четвертом месте в квартете В.

Дополнительная информация

https://vk.com/ou7breakcs?w=wall-85954125_299

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ