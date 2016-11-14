EYEsports лишилась состава по CS:GO

Российский коллектив EYEsports лишился своего состава по Counter Strike: Global Offensive, сообщил бывший игрок команды Андрей "Ou7bReaK" Радкин на своей странице "ВКонтакте". По словам киберспортсмена, руководство неоднократно обманывало игроков.

– Покидаем организацию EYEsports, не хотим разбираться в этой ситуации, чувствую что нас обманули, но поднимать шумиху из-за этого не будем, – написал на своей странице Ou7bReaK.

Напомним, что за EYEsports выступали следующие игроки: Андрей "Ou7bReaK" Радкин, Мирослав "Qulon" Цвигун, Константин "etl" Ким (все – Россия), Игорь "norison" Матыев (Украина), Александр "lamp" Новый (Россия).

О новом составе команды пока ничего неизвестно. Последним турниром для этого состава EYEsports стал CIS Minor Championship 2017 – Atlanta, по итогам которого организации не удалось преодолеть групповой этап, оставшись на четвертом месте в квартете В.