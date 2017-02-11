Евгений "ugin" Ерофеев: "Na’ Vi проиграла Astralis на "мэйджоре" из-за давления"

Менеджер состава Natus Vincere по CS:GO Евгений "ugin" Ерофеев выразил мнение, что команда уступила датской Astralis на The ELEAGUE Major 2017 из-за давления. По его словам, киберспортсмены не смогли справиться с эмоциями.

– Однозначно, эмоции в этот раз одержали верх, – приводит официальный сайт Na’ Vi слова Ерофеева. – Ребята просто не смогли справиться с давлением – как внутренним, так и внешним. Они очень хотели показать результат и просто придали излишнюю важность этой игре. Мы действительно хорошо подготовились к турниру, и у нас была игра, которая могла принести победу. Вы сами видели, как у нас неплохо получалось играть в групповой стадии. Тем самым мы как бы сами себе подняли планку и требовали от себя, можно сказать, еще более высокого уровня. И вот, разогнавшись до такого состояния, ребята начали допускать ошибки, и игра стала разваливаться.

Вот тут как раз сказалось то, что все-таки мы еще недостаточно хорошо готовы к таким ситуациям и нам не хватает сыгранности, чтобы действовать хладнокровно и автоматически. Ведь все всегда нервничают, что бы кто ни говорил. Но, как бы ты ни нервничал, если уровень игры высок и доведен до максимально возможного на тот момент, то он как раз и помогает в таких ситуациях принимать оптимальные решения, а также действовать более расчетливо и уверенно. В итоге побеждает тот, кто лучше готов и допускает меньше ошибок. Мы, очевидно, были хуже в этой игре.