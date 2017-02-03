ESL увеличила призовой фонд Pro League на 250 тысяч долларов

Киберспортивная организация ESL увеличила размер призового фонда пятого сезона Pro League на 250 тысяч долларов, который теперь составит миллион долларов. Заключительный этап соревнований пройдет в начале июня текущего года в Далласе, сообщает hltv.org. Перед этим команды будут бороться в течение 12 недель в рамках online-лиги. По 14 коллективов из американского и европейского региона примут участие в турнире. LAN-финал пройдет на сцене театра Verion Theatre.

Победителем четвертого сезона с призовым фондом 750 тысяч долларов стала американская Cloud9. Финал прошел в бразильском Сан-Паулу осенью прошлого года.