15:50 3 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

ESL увеличила призовой фонд Pro League на 250 тысяч долларов

0
0
0

Киберспортивная организация ESL увеличила размер призового фонда пятого сезона Pro League на 250 тысяч долларов, который теперь составит миллион долларов. Заключительный этап соревнований пройдет в начале июня текущего года в Далласе, сообщает hltv.org. Перед этим команды будут бороться в течение 12 недель в рамках online-лиги. По 14 коллективов из американского и европейского региона примут участие в турнире. LAN-финал пройдет на сцене театра Verion Theatre.

Победителем четвертого сезона с призовым фондом 750 тысяч долларов стала американская Cloud9. Финал прошел в бразильском Сан-Паулу осенью прошлого года.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ