ESL представила ролик о победном для Na’ Vi турнире в Кельне

На официальном канале ESL в Youtube опубликован ролик, посвященный турниру ESL One Cologne 2018. В видео сделан акцент на атмосферу соревнования и эмоции киберспортсменов и зрителей. Напомним, победителем чемпионата стала Natus Vincere.

Состав украинской организации в решающем матче переиграл BIG со счетом 3:1 (16:10 @ Overpass, 11:16 @ Dust2, 16:10 @ Train, 16:8 @ Inferno) и заработал 50 тысяч долларов.

ESL One Cologne 2018 проходил с 3 по 8 июля в Германии. 16 команд разыграли призовой фонд в 300 тысяч долларов. Решающие встречи приняла "Ланксесс-Арена".