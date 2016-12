Киберспортивная организация ESL сообщила на своем сайте подробности проведения следующего турнира ESL One New York, который пройдет 16 и 17 сентября 2017 года в нью-йоркском Barclays Center. Представители компании также отметили, что следующие четыре чемпионата по Counter Strike: Global Offensive состоятся на этом же стадионе. Стоит отметить, что победителем ESL One New York 2016 является украинский коллектив Natus Vincere. Призовой фонд последних соревнований составил 250 тысяч долларов.