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Epsilon eSports стала чемпионом DreamHack Nordic Championship 2016

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Шведская команда Epsilon eSports одержала победу на турнире DreamHack Nordic Championship 2016. В финале шведы переиграли своих финских оппонентов из ENCE Esports. Для победы Epsilon потребовалось три карты – 2:1. Примечательно, что оба финалиста турнира были приглашены организаторами напрямую, а две другие команды – NiceShot (Дания) и Norse (Норвегия) прошли на чемпионат через закрытые квалификации. Призовой фонд соревнований составлял 10 тысяч евро, из которых 6 тысяч достались чемпионам.

DreamHack Nordic Championship 2016

Финал

Epsilon eSports (Швеция) – ENCE Esports (Финляндия) – 2:1 (12:16 @ de_train, 19:16 @ de_mirage, 16:8 @ de_cache)

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