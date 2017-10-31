14:55 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

EPICENTER в Санкт-Петербурге вдвое превзошел EPICENTER: Moscow по часам просмотров

Данные по просмотрам EPICENTER. Фото esc.watch
Данные по просмотрам EPICENTER. Фото esc.watch

Портал esc.watch опубликовал данные по просмотрам матчей EPICENTER 2017, который завершился на этих выходных в Санкт-Петербурге. Максимальное количество зрителей, одновременно следивших за трансляцией, составило 740 тысяч. Пик был зафиксирован во время финального поединка SK Gaming и Virtus.pro. В общей сложности пользователи провели за стримами 19 миллионов часов. По этому показателю турнир этого года почти вдвое превзошел EPICENTER: Moscow при одинаковом общем хронометраже трансляций.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступили 10 коллективов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определился на сцене спортивного комплекса "Юбилейный". Им стала бразильская пятерка SK Gaming, которой досталось 250 тысяч долларов из общего призового фонда, который составлял полмиллиона.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий