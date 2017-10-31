EPICENTER в Санкт-Петербурге вдвое превзошел EPICENTER: Moscow по часам просмотров

Портал esc.watch опубликовал данные по просмотрам матчей EPICENTER 2017, который завершился на этих выходных в Санкт-Петербурге. Максимальное количество зрителей, одновременно следивших за трансляцией, составило 740 тысяч. Пик был зафиксирован во время финального поединка SK Gaming и Virtus.pro. В общей сложности пользователи провели за стримами 19 миллионов часов. По этому показателю турнир этого года почти вдвое превзошел EPICENTER: Moscow при одинаковом общем хронометраже трансляций.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступили 10 коллективов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определился на сцене спортивного комплекса "Юбилейный". Им стала бразильская пятерка SK Gaming, которой досталось 250 тысяч долларов из общего призового фонда, который составлял полмиллиона.