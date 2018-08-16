EPICENTER по CS:GO снова пройдет в Москве

Компания Epic Events, входящая в киберспортивный холдинг Esforce Алишера Усманова, анонсировала новый турнир по CS:GO – EPICENTER. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Чемпионат пройдет с 22 по 28 октября в Москве.

В турнире примут участие 10 команд, пять из которых получат прямые приглашения в групповую стадию. Четыре участника EPICENTER определятся в открытых региональных квалификациях в Европе, СНГ, Америке и Азии. Еще одна команда получит Wild Card приглашение от организаторов и будет сражаться с победителями региональных квалификаций за попадание в групповой этап соревнований.