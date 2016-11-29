Elements Pro Gaming подписала состав по CS:GO

Организация Elements Pro Gaming подписала состав по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба команды. В состав вошли Владислав "arch" Свистов (Украина), Савелий "jmqa" Брагин, Алексей "ub1que" Поливанов, Никита "WaterfallZ" Матвеев, Дмитрий "facecrack" Алексеев (все – Россия).

– Долгое время наши фанаты спрашивали нас, какая дисциплина будет подписана вслед за Dota 2, – цитирует официальный сайт команды генерального директора Elements Pro Gaming Дмитрия Беляева, – Мы получали массу предложений от команд в течение года. Наконец, за три дня до дня рождения Elements Pro Gaming, мы решили сделать подарок всем, кто поддерживает EPG, и подписали состав по CS:GO! Уверен, что наши CS-еры не раз порадуют всех нас красивой игрой и яркими победами! Болеем за наших!