ELEAGUE поставила рекорд Twitch по количеству зрителей на одном канале

Последний раунд третьей карты финального матча ELEAGUE Major между датской Astralis и польской пятеркой Virtus.Pro посмотрели более 890 тысяч зрителей только на англоязычном канале, сообщает pvplive.net. Эта цифра является рекордной для стриминг-сервиса Twitch – основной площадки для трансляции киберспортивных событий.

Общее количество зрителей финального поединка составило почти 1,3 миллиона. Заключительный матч соревнований с призовым фондом миллион долларов прошел 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.