ELEAGUE поставила рекорд Twitch по количеству зрителей на одном канале

Последний раунд третьей карты финального матча ELEAGUE Major между датской Astralis и польской пятеркой Virtus.Pro посмотрели более 890 тысяч зрителей только на англоязычном канале, сообщает pvplive.net. Эта цифра является рекордной для стриминг-сервиса Twitch – основной площадки для трансляции киберспортивных событий.
Общее количество зрителей финального поединка составило почти 1,3 миллиона. Заключительный матч соревнований с призовым фондом миллион долларов прошел 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.
I think we have set a new record in viewership, since the number was 1,280m on GOTV/Twitch - the game is on TBS as well. This is amazing– Finn Andersen (@karriganCSGO) 29 января 2017 г.