ELEAGUE Major по просмотрам опередил The International и чемпионат мира по LoL

Major-турнир по Counter-Strike ELEAGUE опередил The International 2016 по Dota 2 и чемпионат мира по League of Legends по количеству зрителей и часов просмотра, сообщает esportobserver.com. Также чемпионат в Атланте установил рекорд стриминговой платформы Twitch, собрав на третьей карте финала между датской Astralis и польской Virtus.pro более миллиона зрителей на одном канале.

Общее количество времени просмотра ELEAGUE Major составило 3,6 миллиона часов, что на 800 тысяч часов больше, чем показатель The International 2016. Соревнования с призовым фондом миллион долларов прошли с 22 по 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.