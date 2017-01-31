15:15 31 января | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

ELEAGUE Major по просмотрам опередил The International и чемпионат мира по LoL

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Major-турнир по Counter-Strike ELEAGUE опередил The International 2016 по Dota 2 и чемпионат мира по League of Legends по количеству зрителей и часов просмотра, сообщает esportobserver.com. Также чемпионат в Атланте установил рекорд стриминговой платформы Twitch, собрав на третьей карте финала между датской Astralis и польской Virtus.pro более миллиона зрителей на одном канале.

Общее количество времени просмотра ELEAGUE Major составило 3,6 миллиона часов, что на 800 тысяч часов больше, чем показатель The International 2016. Соревнования с призовым фондом миллион долларов прошли с 22 по 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Igorello97

Я тож с удовольствием и азартом наблюдал сие зрелище.

15:40 31 января

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