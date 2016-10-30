ELEAGUE анонсировала minor-турнир для американских команд

ELEAGUE анонсировала minor-турнир по CS:GO для команд из Америки, сообщает ESPORT NOW. Всего в закрытых квалификациях к турниру примут участие 8 команд, четыре из которых будут пробиваться на соревнования через открытые квалификации. Отборочные пройдут в два этапа, первый состоится со 2 по 3 ноября, а второй – с 6 по 7 ноября.

Прямые приглашения в закрытые отборочные получили четыре команды – Cloud9, Immortals, Echo Fox и Team SoloMid. Групповой этап закрытых отборочных пройдет с 8 по 9 ноября, четыре лучшие команды отправятся на LAN-финал отборов, который пройдет 3 и 4 декабря в Атланте. Две лучшие команды minor-турнира сыграют в The ELEAGUE Major 2017.