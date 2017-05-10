Экс-тренер Natus Vincere будет выступать за Team Spirit как игрок

Бывший тренер состава Natus Vincere по CS:GO Сергей "starix" Ищук возобновил игровую карьеру. Украинский киберспортсмен будет выступать за Team Spirit, где заменит покинувшего коллектив в марте Антона "kibaken" Колесникова. Таким образом, состав команды на сегодняшний день выглядит следующим образом: Вадим "DavCost" Васильев, Дмитрий "Dima" Бандурка, Дмитрий "S0tF1k" Форостянко (все – Россия), Павел "COLDY" Векленко, Сергей "starix" Ищук (оба – Украина). В таком сочетании коллектив выступит на CIS Minor Championship 2017 – Krakow.