16:09 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Экс-игроки в CS:GO "SpawN" и "ins" будут тренерами на киберспортивном реалити-шоу

0
0
0
0

Бывшие профессиональные киберспортсмены в дисциплине Counter-Strike Абдисамад "SpawN" Мухамед и Оскар "ins" Холм поучаствуют в шведском киберспортивном реалити-шоу "Gamerz". Они будут выполнять роль тренеров начинающих игроков.

Всего в проекте будет 12 участников, которых разделят на две команды. Они будут жить в игровом доме, борясь за право остаться на программе. Победитель заключит контракт с профессиональной организацией.

Трансляции на Twitch и YouTube начнутся первого мая и будут проходить каждый день.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий