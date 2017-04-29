Экс-игроки в CS:GO "SpawN" и "ins" будут тренерами на киберспортивном реалити-шоу

Бывшие профессиональные киберспортсмены в дисциплине Counter-Strike Абдисамад "SpawN" Мухамед и Оскар "ins" Холм поучаствуют в шведском киберспортивном реалити-шоу "Gamerz". Они будут выполнять роль тренеров начинающих игроков.

Всего в проекте будет 12 участников, которых разделят на две команды. Они будут жить в игровом доме, борясь за право остаться на программе. Победитель заключит контракт с профессиональной организацией.

Трансляции на Twitch и YouTube начнутся первого мая и будут проходить каждый день.