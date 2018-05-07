Экс-игрок Na’ Vi признан MVP на турнире от IEM в Сиднее

Игрок FaZe Clan Ладислав "GuardiaN" Ковач признан самым ценным игроком Intel Extreme Masters XIII – Sydney по версии авторитетного портала HLTV.org. Словацкий киберспортсмен показал лучший результат по следующим показателям: "разница фрагов и смертей", "количество фрагов из AWP", "среднее количество фрагов из AWP за раунд" и "количество первых убийств в раунде".

Экс-игрок Natus Vincere помог своей команде, за которую он выступает с августа 2017 года, одержать победу на турнире. "Фэйз" в финальном поединке взяла верх над датской Astralis со счетом 3:0 (19:17 @ Cache, 22:20 @ Overpass, 16:14 @ Train) и заработала 100 тысяч долларов.