Экс-игрок "Копенгагена" по CS:GO пополнил команду норвежца "jkaem"

Экс-игрок North Рубен "RUBINO" Виллароел пополнил состав команды норвежца Йоакима "jkaem" Мирбустада. Киберспортсмены уже имеют опыт совместного выступления LGB eSports, London Conspiracy и Copenhagen Wolves. Напомним, "RUBINO" ранее выступал за команду футбольного "Копенгагена" по CS:GO (North), где его заменил Филип "aizy" Айструп.

Состав команды "jkaem" выглядит следующим образом: Йоаким "jkaem" Мирбустад (Норвегия), Микаил "Maikelele" Билл (Швеция), Рикардo "foxj" Пачеку (Португалия), Рубен "RUBINO" Виллароел (Норвегия).