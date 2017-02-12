14:37 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Экс-игрок "Копенгагена" по CS:GO пополнил команду норвежца "jkaem"

0
0
0

Экс-игрок North Рубен "RUBINO" Виллароел пополнил состав команды норвежца Йоакима "jkaem" Мирбустада. Киберспортсмены уже имеют опыт совместного выступления LGB eSports, London Conspiracy и Copenhagen Wolves. Напомним, "RUBINO" ранее выступал за команду футбольного "Копенгагена" по CS:GO (North), где его заменил Филип "aizy" Айструп.

Состав команды "jkaem" выглядит следующим образом: Йоаким "jkaem" Мирбустад (Норвегия), Микаил "Maikelele" Билл (Швеция), Рикардo "foxj" Пачеку (Португалия), Рубен "RUBINO" Виллароел (Норвегия).

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ