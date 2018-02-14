Егор "flamie" Васильев: "Сейчас мне очень комфортно играть с s1mple"

Игрок Natus Vincere Егор "flamie" Васильев подчеркнул в интервью cybersport.ru, что ему комфортно выступать вместе с Александром "s1mple" Костылевым. По словам российского киберспортсмена, его партнер по команде сильно изменился за последнее время как человек.

– Недавно Zeus выложил запись тимспика в вашем матче против mousesports. По ней складывалось впечатление, что у NaVi на Mirage есть только две тактики – и те украдены у Cloud9.

– Тактик у нас намного больше. Но конкретно в той игре не знаю, что произошло. Она была утром; может, мы не проснулись. Какие-то были подавленные. Проиграли один форс, и после него вообще все пошло не так. Такое бывает нечасто, но тут, к сожалению, случилось.

– А как себя сейчас ведет s1mple вообще? Раньше он казался вспыльчивым человеком.

– Саша в последний год очень много работал над собой. Он очень сильно изменился как человек. Порой бывают какие-то всплески, но они бывают у всех, и мы это понимаем. Сейчас мне очень комфортно с ним играть.

– А часто бывает, что s1mple не дает Зевсу объяснить расклад?

– Очень редко. Если вдруг у нас что-то идет не так, это происходит не как в том тимспике. В таких случаях kane предлагает что-то, и мы обычно слушаем. Я просто не знаю, почему тут так произошло.