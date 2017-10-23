Единственная российская команда покинула домашний EPICENTER 2017

Российская Vega Squadron уступила американской Team Liquid в матче за выход в групповой этап EPICENTER 2017, который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. После этого поражения "Акулы" покинули чемпионат. Ранее в первом матче стадии Wild Card европейская FaZe Clan взяла верх над китайской TyLoo.

Всего на EPICENTER 2017 выступят 10 команд, среди которых СНГ-пятерка Gambit и польская Virtus.pro. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Отметим, что ранее в Санкт-Петербурге не проходили турниры с аналогичным призовым фондом.

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Wild Card

Vega Squadron (Россия) – Team Liquid (США) – 0:2 (@Inferno 9:16, @Cache 8:16)