23:06 23 октября | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Единственная российская команда покинула домашний EPICENTER 2017

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Российская Vega Squadron уступила американской Team Liquid в матче за выход в групповой этап EPICENTER 2017, который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. После этого поражения "Акулы" покинули чемпионат. Ранее в первом матче стадии Wild Card европейская FaZe Clan взяла верх над китайской TyLoo.

Всего на EPICENTER 2017 выступят 10 команд, среди которых СНГ-пятерка Gambit и польская Virtus.pro. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Отметим, что ранее в Санкт-Петербурге не проходили турниры с аналогичным призовым фондом.

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Wild Card

Vega Squadron (Россия) – Team Liquid (США) – 0:2 (@Inferno 9:16, @Cache 8:16)

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bitlemon

Досе придется за всю Россию отдуваться! Ну и Virtus.Pro все-таки российская организация

23:16 23 октября