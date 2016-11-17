Echo Fox разрешила игрокам покинуть команду

Американская кибеспортивная организация Echo Fox разрешила своим игрокам покинуть состав по Counter Strike:Global Offensive, сообщает пресс-служба команды. Право расторгнуть контракт у игроков появится в случае, если они получат предложения от других команд. Такое решение вызвано неудачными выступлениями Echo Fox в последние месяцы и желанием руководства организации набрать состав мирового уровня. В данный момент в составе команды числятся следующие игроки: Шон "sgares" Гейрс, Шабзеб "ShahZam" Хан, Даниэль "roca" Густаферри, Ронни "ryx" Билицки, Райн "fREAKAZOiD" Абадир (все – США).