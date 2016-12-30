Две сильнейшие команды Франции по CS:GO объединят составы

Два французских коллектива по CS:GO Team EnVyUs и G2 объединят составы, сообщает flickshot.fr. Новая пятерка будет выглядеть следующим образом: Ришар "shox" Папильон, Кэнни "kennyS" Шраб, Натан "NBK" Шмитт, Дан "apEX" Мадесклер и Алехандре "Bodyy" Пианаро. На данный момент неизвестно за какую организацию будет выступать команда.

Согласно информации источника, решение об объединении было принято сразу после окончания квалификаций к major-турниру ELEAGUE в Атланте, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. "kennyS", "NBK" и "apEX" выступали за EnVyUs c лета 2015 года. Главным успехом этого состава является второе место на major-турнире ESL One Cologne.