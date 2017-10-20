Две шведские команды пробились на европейский LAN-финал WESG 2017

Шведские Fnatic и GODSENT преодолели национальную квалификацию и вышли в европейский LAN-финал WESG 2017, который пройдет в Барселоне. Коллективы оказались лучшими среди 17 команд и теперь представят свою страну в Испании. Турнир пройдет с 22 по 26 ноября. В нем примут участие 20 пятерок.

Призовой фонд составит 92,5 тысячи долларов. Кроме того, на чемпионате также будут разыграны 12 мест на мировом LAN-финале с призовым фондом 1,5 миллиона долларов. Он пройдет в марте 2018 года в Китае.

Россию на WESG 2017 European Finals представят .Russia и Quantum Bellator Fire.

На WESG могут выступить только национальные команды.