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Две российских команды прошли в закрытую квалификацию к Major

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Два российских коллектива ALLIN и Team Spirit после попадания в финал Minor турнира в СНГ-регионе получили путевки в закрытую квалификацию ELEAGUE Major, который пройдет в начале следующего года в Атланте, США. Призовой фонд основной части турнира составит 1 миллион долларов. Помимо путевки в следующий этап квалификаций ALLIN заработала 30 тысяч долларов, победив в финале StarLadder CIS Minor команду Spirit со счетом 2:0. За второе и третье место коллективы получили по 15 и 5 тысяч долларов соответственно.

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