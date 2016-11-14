Две российские команды прошли в закрытую квалификацию к Major

Два российских коллектива ALLIN и Team Spirit после попадания в финал Minor турнира в СНГ-регионе получили путевки в закрытую квалификацию ELEAGUE Major, который пройдет в начале следующего года в Атланте, США. Призовой фонд основной части турнира составит 1 миллион долларов. Помимо путевки в следующий этап квалификаций ALLIN заработала 30 тысяч долларов, победив в финале StarLadder CIS Minor команду Spirit со счетом 2:0. За второе и третье место коллективы получили по 15 и 5 тысяч долларов соответственно.