Два участника квалификации к "мэйджору" получили бан в прямом эфире

Даниэль "Ciocardau" Каталин из Invictus Aquilas (Румыния) и Антон "kerZe" Носек из Team Optimistic (Германия) получили баны за использование запрещенных программ прямо во время трансляции матчей в рамках открытой квалификации к Europe Minor Championship 2018 – Boston. Оба коллектива были дисквалифицированы.

Открытая квалификация к предстоящему "мэйджору" в Бостоне проходила с 13 по 14 октября. В турнире принимали участие 256 команд. Восемь победителей попали в закрытый этап, где сыграют с еще восемью приглашенными напрямую коллективами за 50 тысяч долларов и два слота на LAN-квалификацию ELEAGUE Major 2018 в Атланте.