Два убийства без зума на ESL One Cologne 2016 - лучший момент в карьере украинца "s1mple"

Игрок украинской Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев, отвечая на вопросы пользователей сайта reddit.com, назвал пятерку лучших киберспортсменов в дисциплине CS:GO. Ими стали бразилец Марселу "coldzera" Давил из SK Gaming, поляк Януш "Snax" Погоржельски из Virtus.Pro, шведы Патрик "f0rest" Линдберг и Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд из NiP, а также еще один бразилец из SK Gaming – Габриэль "FalleN" Толедо.

– Назовите пять лучших игроков по CS:GO (кроме своего коллектива).

– Марсело "coldzera" Давид, Януш "Snax" Погоржельски, Патрик "f0rest" Линдберг, Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд и Габриэль "FalleN" Толедо.

– Какой момент считаете лучшим в своей карьере на сегодня?

– Два убийства без зума на ESL One Cologne 2016.