DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками перед раундами

Шведская киберспортивная организация DreamHack разрешила тренерам общаться с командой во время игры. В распоряжении наставников будут 20 дополнительных секунд перед каждым раундом. Первым турниром, где вступит в силу новое правило, станет DreamHack Masters Malmo 2017 в шведском Мальме. Чемпионат с призовым фондом 250 тысяч долларов пройдет с 30 августа по 3 сентября. СНГ-регион представят Natus Vincere и Gambit.

В этом году DH также проведет чемпионаты в Денвере, Монреале и Йенчепинге.

Ранее регламент разрешал тренерам общаться с командой по 30 секунд только во время тайм-аутов и по одной минуте во время смены сторон. Разработчик игры Counter-Strike – компания Valve – запретила осенью прошлого года общение игроков и тренера во время игры.