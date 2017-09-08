DreamHack отменила пожизненные дисквалификации игрокам за подставные матчи

Организаторы турниров DreamHack объявили об амнистии тем игрокам, которые получили пожизненные баны до 15 февраля 2015 года, сообщает HLTV. В том числе были освобождены от дисквалификации бывшие игроки iBUYPOWER и Epsilon, которых ранее уличили в подставных матчах.

При этом DreamHack уточнила, что отмена банов распространяется только на серии турниров DreamHack Masters и DreamHack Open. При этом на "minor" и "major" турнирах по-прежнему будут действовать правила Valve. На чемпионатах от разработчика игры дисквалифицированные игроки принять участие не смогут.