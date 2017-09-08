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DreamHack отменила пожизненные дисквалификации игрокам за подставные матчи

DreamHack Masters. Фото Game Digest
DreamHack Masters. Фото Game Digest

Организаторы турниров DreamHack объявили об амнистии тем игрокам, которые получили пожизненные баны до 15 февраля 2015 года, сообщает HLTV. В том числе были освобождены от дисквалификации бывшие игроки iBUYPOWER и Epsilon, которых ранее уличили в подставных матчах.

При этом DreamHack уточнила, что отмена банов распространяется только на серии турниров DreamHack Masters и DreamHack Open. При этом на "minor" и "major" турнирах по-прежнему будут действовать правила Valve. На чемпионатах от разработчика игры дисквалифицированные игроки принять участие не смогут.

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