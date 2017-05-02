Дмитрий "hooch" Богданов: "До EPG пробовался в разных коллективах, но игра не приносила удовольствия"

Игрок Elements Pro Gaming Дмитрий "hooch" Богданов подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что перед заключение контракта он пробовался в разных коллективах на протяжении полугода. По его словам, игра в других составах не приносила удовольствия.

– Последние полгода – после ухода из Gambit – я занимался поиском новой команды, – подчеркнул Богданов. – Я пробовался в разных коллективах, но игра не приносила удовольствия, и результаты были не самыми лучшими. Спустя какое-то время я написал ребятам из Elements Pro Gaming. После достаточно коротких переговоров я принял решение и теперь играю за эту команду. С тремя игроками мы уже выступали ранее. Я знаю, что ждать от ребят.