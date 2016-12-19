Dignitas соберет новый состав по CS:GO совместно с "Сиксерс"

Представители киберспортивной организации Team Dignitas сообщили на официальном сайте компании о расторжении контракта с пятью датскими игроками текущего состава по Counter Strike: Global Offensive и намерении создать новую команду совместно с баскетбольным клубом из НБА "Сиксерс", которая будет базироваться и выступать в Северной Америке. Это произошло сразу после того как прошлый состав завоевал путевку на major-турнир ELEAGUE на 1 миллион долларов, стартующий в начале следующего года в Атланте, США. В числе главных достижений Dignitas в 2016 году победа на московском турнире EPICENTER: Moscow.