21:08 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Dignitas соберет новый состав по CS:GO совместно с "Сиксерс"

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Представители киберспортивной организации Team Dignitas сообщили на официальном сайте компании о расторжении контракта с пятью датскими игроками текущего состава по Counter Strike: Global Offensive и намерении создать новую команду совместно с баскетбольным клубом из НБА "Сиксерс", которая будет базироваться и выступать в Северной Америке. Это произошло сразу после того как прошлый состав завоевал путевку на major-турнир ELEAGUE на 1 миллион долларов, стартующий в начале следующего года в Атланте, США. В числе главных достижений Dignitas в 2016 году победа на московском турнире EPICENTER: Moscow.

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