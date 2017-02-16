DH Las Vegas начался с побед для российской Gambit и польской Virtus.pro

СНГ-коллектив Gambit и польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro одержали победы в первом туре группового турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Польские "медведи" оказались сильнее американской Misfits на @Cobblestone, Gambit переиграла шведов из Fnatic со счетом 16:8 на карте @Inferno, вернувшейся в соревновательный режим в начале месяца.

В обоюдном противостоянии победителей первого тура определится первый участник плей-офф чемпионата от квартета B. Чемпион DreamHack определится 19 февраля на сцене концертного зала MGM Grand в Лас-Вегасе.