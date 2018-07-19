Денис "electroNic" Шарипов: "Na’ Vi нашла золотую середину"

Игрок состава Natus Vincere по CS:GO Денис "electroNic" Шарипов подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что команда нашла золотую середину в своей игре. Киберспортсмен выразил надежду, что коллектив продолжит побеждать.

Напомним, Na’ Vi выиграла три турнира подряд: StarSeries i-League Season 5, CS:GO Asia Championships 2018 и ESL One Cologne 2018. Следующим чемпионатом команды станет ELEAGUE CS:GO Premier 2018.

– Какие ощущения испытываете после столь успешного выступления "Рожденных побеждать"? Вы ведь выиграли 3 турнира подряд!

– Ощущения прекрасные, мы долго стремились к этому. И все-таки мы нашли ту самую золотую середину, которая помогает нам побеждать. Ну, баланс всех качеств, которые есть у каждого игрока. Я рассчитываю на то, что это будут не последние наши победы. Мы будем очень много работать и дальше, чтобы радовать своих фанатов и близких, а также самих себя.

– Судя по вашим игровым показателям в последние месяцы, адаптация к коллективу Na’ Vi успешно завершена. Как вам удалось с тиммейтами найти тебе нужную роль в команде? Ведь если посмотреть на первые 2-3 месяца, то можно увидеть, что ваши результаты были похуже. Что изменилось?

– Моя командная роль заключается в том, чтобы оказывать как можно больше влияния на игру. Когда я только пришёл в Na’ Vi, мы искали различные мне применения на карте. Просто думаю, что со временем я, может, больше нашёл себя в команде и начал лучше понимать стиль игры каждого из тиммейтов, чтобы совмещать его с моим. Думаю, на данный момент мы нашли оптимальную роль для меня.