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Датская Rogue.gg встретится с LDLC в финале ESEA

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Датский коллектив Rogue.gg переиграл со счетом 2:0 польскую Team Kinguin в полуфинале турнира ESEA Season 23: Global Premier Challenge, призовой фонд которого составляет 50 тысяч долларов. Стоит отметить, что помимо трех датчан за команду победителя выступают два болгарских киберспортсмена: Камен "bubble" Костадинов и Виктор "v1c7oR" Дянков.

В финальной встрече Rogue предстоит встретиться с европейской LDLC, ранее переигравшей с аналогичным счетом австралийскую Tainted Minds в первом полуфинале. Всего в соревнованиях приняло участие восемь сильнейших коллективов по итогам регулярного сезона.

LAN-финал турнира пройдет 9 января в американском Бербанке.

 

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Материалы REN-TV

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