Датская Rogue.gg c двумя болгарами в составе победила на ESEA

Датский коллектив Rogue.gg переиграл со счетом 2:0 французскую LDLC в финале LAN-турнира ESEA 23: Global Challange, призовой фонд которого составляет 50 тысяч долларов. Команды встречались на групповой стадии, где победу с аналогичным счетом праздновала LDLC. Rogue вышла со второго места квартета А и не проиграла в рамках плей-офф ни одной карты. Финальный поединок состоялся 9 января в городе Бербанк, США. Победитель и финалист увезли с собой по 18 и 10 тысяч долларов соответственно.

Стоит отметить, что в состав датской пятерки входят два болгарсих киберспортсмена: Камен " bubble " Костадинов и Виктор " v1c7oR " Дянков.