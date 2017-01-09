13:27 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Датская Rogue.gg c двумя болгарами в составе победила на ESEA

Виктор "v1c7oR" Дянков. Фото hltv.org
Виктор "v1c7oR" Дянков. Фото hltv.org
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Датский коллектив Rogue.gg переиграл со счетом 2:0 французскую LDLC в финале LAN-турнира ESEA 23: Global Challange, призовой фонд которого составляет 50 тысяч долларов. Команды встречались на групповой стадии, где победу с аналогичным счетом праздновала LDLC. Rogue вышла со второго места квартета А и не проиграла в рамках плей-офф ни одной карты. Финальный поединок состоялся 9 января в городе Бербанк, США. Победитель и финалист увезли с собой по 18 и 10 тысяч долларов соответственно.

Стоит отметить, что в состав датской пятерки входят два болгарсих киберспортсмена:  Камен "bubble" Костадинов и Виктор "v1c7oR" Дянков.

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Материалы REN-TV

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