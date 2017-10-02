Датская Heroic не пустила SK в плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Состав датской Heroic по CS:GO стал последним участником плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017. Коллектив в решающем поединке взял верх над SK Gaming со счетом 2:1. Этот результат позволил команде выйти в плей-офф турнира. Из этой группы в стадию на вылет также попала Astralis.

Всего в соревновании принимают участие 16 команд. Ранее в плей-офф вышли Astralis, FaZe Clan, G2 Esports, North, Fnatic, Cloud9 и Ninjas in Pyjamas. Стадия начнется 10 октября. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.

ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Групповой этап

Группа D

3-й тур

Heroic (Дания) – SK Gaming (Бразилия) – 2:1 (8:16 @ Overpass 16:5 @ Inferno 16:8 @ Mirage)