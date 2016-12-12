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Датская Astralis взяла реванш у канадской OpTic в финале ECS

Команда Astralis. Фото hltv.org
Команда Astralis. Фото hltv.org
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Датский коллектив Astralis стал чемпионом второго сезона ECS, призовой фонд которого составил 750 тысяч долларов, 250 тысяч достались победителю. В финале со счетом 2:0 была переиграна канадская пятерка OpTic Gaming.

Стоит отметить, что команды встречались неделю назад в финале другого крупного LAN-турнира ELEAGUE Season 2, в финале которого успех праздновал коллектив из Канады. На групповой стадии Astralis заняла первое место, а затем победила во всех матчах плей-офф с сухим счетом 2:0. Соревнования прошли с 9 по 11 декабря в Анахайме, США. Вашему вниманию предлагаем самые яркие моменты соревнований. 

 
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