Датская Astralis взяла реванш у канадской OpTic в финале ECS

Датский коллектив Astralis стал чемпионом второго сезона ECS, призовой фонд которого составил 750 тысяч долларов, 250 тысяч достались победителю. В финале со счетом 2:0 была переиграна канадская пятерка OpTic Gaming.

Стоит отметить, что команды встречались неделю назад в финале другого крупного LAN-турнира ELEAGUE Season 2, в финале которого успех праздновал коллектив из Канады. На групповой стадии Astralis заняла первое место, а затем победила во всех матчах плей-офф с сухим счетом 2:0. Соревнования прошли с 9 по 11 декабря в Анахайме, США. Вашему вниманию предлагаем самые яркие моменты соревнований.