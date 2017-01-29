00:38 29 января | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Датская Astralis – первый финалист ELEAGUE Major

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Датский коллектив Astralis переиграл со счетом 2:0 шведскую Fnatic в первом полуфинале ELEAGUE Major, призовой фонд которого составляет миллион долларов. В финале турнира датчане встретятся с победителем противостояния польской пятерки Virtus.pro и бразильской SK Gaming – действующего победителя двух последних major-турниров в Кельне и Коламбусе. Триумфатор первенства определится 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major

Плей-офф

Полуфинал

Astralis (Дания) – Fnatic (Швеция) – 2:0 (19:16 @ Cache, 16:3 @ Nuke)

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